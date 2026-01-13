Форма поиска по сайту

13 января, 07:54

Общество

Более 640 церемоний бракосочетания прошло в новогодние праздники в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В новогодние праздники, с 5 по 11 января, в Москве поженились свыше 640 пар. Первыми зарегистрировать брак в наступившем году решили 36 пар. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Январские праздники – особенное время, когда семьи собираются вместе, согревая друг друга теплом и вниманием. Церемонии бракосочетания в это время тоже особенные: семьи создаются в дни, когда весь мир обновляется", – рассказала начальник столичного Управления ЗАГС Светлана Уханева.

Она отметила, что самой популярной датой у молодоженов стало 9 января, особой популярностью в январские праздники пользовался Кутузовский Дворец бракосочетания. Также востребованными традиционно стали дворцы бракосочетания № 1 и 4.

В Москве действует более 60 площадок для проведения торжественных церемоний, среди них – дворцы бракосочетания, музеи, станция метро "Маяковская", а также усадьбы и рестораны. Определиться с площадкой поможет сервис "Наша свадьба" на портале mos.ru.

Ранее Сергей Собянин подписал распоряжение о присвоении статуса Дворца бракосочетания Зеленоградскому, Таганскому и Митинскому отделам ЗАГС. В последние годы в Москве реализуется программа обновления традиционных Дворцов бракосочетания и создания новых возможностей для проведения торжественных церемоний регистрации брака.

Кроме того, в 2026 году станция "Сокольники" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро впервые станет площадкой для регистрации брака. Столичные ЗАГСы уже открыли прием заявлений.

В 2025 году 360 тысяч пар подали заявление в ЗАГС через портал "Госуслуги"

