Академик РАН Онищенко: для защиты от нового штамма "Стратус" надо соблюдать режим сна

Фото: depositphotos/franckito

Для защиты от нового штамма коронавируса "Стратус" необходимо придерживаться нескольких правил. Об этом "Аргументам и Фактам" рассказал академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Чтобы не заболеть, нужно придерживаться правил, о которых и так часто говорят. Следует одеваться по погоде, а также при необходимости носить медицинские маски, например, если дома уже кто-то заболел", – пояснил он.

Также эксперт рекомендовал соблюдать режим сна и правильного питания. Онищенко добавил, что иммунная система может ослабнуть из-за паник и тревожности.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о росте числа заражений новым вариантом коронавируса. Динамика распространения вируса демонстрирует ежедневный рост.

Глава ведомства Анна Попова подчеркнула, что хотя "Стратус" и отличается повышенной заразностью, он не вызывает каких-либо принципиально новых клинических проявлений заболевания. Она призвала граждан не пренебрегать мерами профилактики и внимательно относиться к своему здоровью.

