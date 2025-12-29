Адвокат Лурье сообщила об отказе Долиной освобождать квартиру до 30 декабря

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Певица Лариса Долина отказалась освобождать проданную Полине Лурье квартиру до 30 декабря, сообщила ТАСС адвокат Лурье Светлана Свириденко.

По ее словам, Долина заявила, что ее семья намерена съехать не раньше 5 января.

Свириденко отмечала, что Лурье не удобна дата выезда Долиной. Она планирует направить требование о выселении до Нового года.

Долина стала жертвой мошенников и продала свою квартиру в 2024 году. Вырученные с продажи средства и другие деньги она перевела аферистам. Суд назначил четверым обвиняемым наказание в виде лишения свободы на сроки от 4 до 7 лет. Также инстанция оштрафовала их на суммы от 900 тысяч до 1 миллиона рублей.

В ходе гражданского судопроизводства певица оспорила сделку по продаже жилья. Изначально суд оставил право собственности на квартиру за Долиной, что спровоцировало негативную реакцию общественности.

Позднее в Верховный суд поступила жалоба. Инстанция пересмотрела дело и признала право собственности квартиры за Лурье. Затем Мосгорсуд постановил выселить Долину из жилья, а также снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там прописаны.