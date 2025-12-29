Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 декабря, 12:45

Шоу-бизнес

Адвокат Лурье сообщила об отказе Долиной освобождать квартиру до 30 декабря

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Певица Лариса Долина отказалась освобождать проданную Полине Лурье квартиру до 30 декабря, сообщила ТАСС адвокат Лурье Светлана Свириденко.

По ее словам, Долина заявила, что ее семья намерена съехать не раньше 5 января.

Свириденко отмечала, что Лурье не удобна дата выезда Долиной. Она планирует направить требование о выселении до Нового года.

Долина стала жертвой мошенников и продала свою квартиру в 2024 году. Вырученные с продажи средства и другие деньги она перевела аферистам. Суд назначил четверым обвиняемым наказание в виде лишения свободы на сроки от 4 до 7 лет. Также инстанция оштрафовала их на суммы от 900 тысяч до 1 миллиона рублей.

В ходе гражданского судопроизводства певица оспорила сделку по продаже жилья. Изначально суд оставил право собственности на квартиру за Долиной, что спровоцировало негативную реакцию общественности.

Позднее в Верховный суд поступила жалоба. Инстанция пересмотрела дело и признала право собственности квартиры за Лурье. Затем Мосгорсуд постановил выселить Долину из жилья, а также снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там прописаны.

Певица Долина начала вывозить вещи из своей бывшей московской квартиры

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

Почему в России ужесточат правила льготной ипотеки?

Льготные кредиты нередко использовались для инвестиций, а не для улучшения жилищных условий

Эксперты уверены: программа должна быть ориентирована на реальные нужды семей

Читать
закрыть

Приблизила ли новая встреча Трампа и Зеленского мир на Украине?

Эксперты уверены: говорить о возможности достижения мира в начале 2026 года излишне оптимистично

Кроме вопросов территориального размежевания, есть еще ряд нерешенных технических проблем

Читать
закрыть

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика