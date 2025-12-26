Форма поиска по сайту

26 декабря, 09:01

Шоу-бизнес

Осужденная по делу о мошенничестве с квартирой Долиной курьер обжаловала приговор

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Защита курьера Анжелы Цырульниковой, которая забрала деньги у певицы Ларисы Долиной, обжаловала решение суда по делу о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Балашихинский городской суд Подмосковья.

Кроме того, в инстанцию поступила апелляционная жалоба на приговор со стороны еще одного фигуранта – Андрея Основы. При этом с решением суда также не согласилась прокуратура, поэтому та тоже подала свою апелляцию.

В 2024 году Долина стала жертвой мошенников – она продала квартиру и перевела полученные средства на "безопасный счет". Кроме того, певица отдала преступникам и другие денежные средства. Общий ущерб превысил 317 миллионов рублей. Расследование уголовного дела о мошенничество завершилось летом 2025 года.

В итоге суд назначил Основе 4 года тюрьмы, а Цырульниковой и другим фигурантам, включая Артура Каменецкого и Дмитрия Леонтьева, – по 7 лет лишения свободы. Кроме того, Цырульникова должна выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей, а остальные участники судебного процесса – по 900 тысяч рублей.

При этом Долина решила оспорить сделку по продаже квартиры через суд. Сначала ей удалось сохранить за собой жилище, но позже Верховный суд признал право собственности за покупательницей.

Следом Мосгорсуд постановил выселить Долину из квартиры, также он снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там прописаны. Решение вступило в силу немедленно.

Мосгорсуд обязал певицу Долину выселиться из проданной квартиры

