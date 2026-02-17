Автор хитов Мадонны Билли Стейнберг умер на 76‑м году жизни

Фото: Getty Images/WireImage/Alexandra Wyman

Автор песен и обладатель премии "Грэмми" Билли Стейнберг скончался в Лос-Анджелесе на 76-м году жизни. Об этом в беседе BBC рассказал его адвокат.

Уточняется, что Стейнберг умер после борьбы с раком. Семья описала его как "проницательного автора текстов, преданного супруга, любящего отца и одного из самых влиятельных музыкантов своего времени". По их словам, для него важнее признания была связь с аудиторией.

"Жизнь Билли – свидетельство непреходящей силы хорошо написанной песни и идеи о том, что честность, положенная на музыку, может пережить нас всех", – говорится в заявлении близких.

Стейнберг родился 26 февраля 1950 года в Палм-Спрингсе в штате Калифорния. Его карьера началась в начале 1980-х годов. Стейнберг сотрудничал с вокалистом и автором песен Томом Келли. Написанные ими хиты заняли высокие места в чартах, также дуэт создал рок-группу i-Ten.

Успех пришел к Стейнбергу в 1984 году с песней Мадонны Like a Virgin. Композиция возглавила американский хит-парад Billboard Hot 100. В списке других его известных работ True Colors Синди Лопер (1986), So Emotional Уитни Хьюстон (1987) и I Touch Myself группы Divinyls (1990). Стейнберг также писал песни для Роя Орбисона, Селин Дион и The Bangles.

У него остались жена, двое сыновей и двое приемных детей.