17 февраля, 14:48Происшествия
Кровля коровника обрушилась в Удмуртии
Фото: телеграм-канал "Поисково-спасательная служба Удмуртской Республики"
Примерно четверть кровли коровника обрушилась в селе Турецком в Удмуртии. Об этом сообщила поисково-спасательная служба региона в телеграм-канале.
Уточняется, что в момент происшествия в помещении находились 274 коровы, под завалами оказались 30 животных. На данный момент 18 парнокопытных вытащили спасатели и работники сельхозпредприятия.
В службе пояснили, что в последнее время в республике идут снегопады, а потепление увеличило нагрузку на крыши.
Ранее в Юрге обрушилась кровля склада Wildberries на площади 500 квадратных метров. Предварительно, причиной ЧП стало скопление снега. Двое мужчин и одна женщина получили травмы, им оказали медпомощь на месте. Последнюю также направили на амбулаторное лечение.
