Кровля коровника обрушилась в Удмуртии

Фото: телеграм-канал "Поисково-спасательная служба Удмуртской Республики"

Примерно четверть кровли коровника обрушилась в селе Турецком в Удмуртии. Об этом сообщила поисково-спасательная служба региона в телеграм-канале.

Уточняется, что в момент происшествия в помещении находились 274 коровы, под завалами оказались 30 животных. На данный момент 18 парнокопытных вытащили спасатели и работники сельхозпредприятия.

В службе пояснили, что в последнее время в республике идут снегопады, а потепление увеличило нагрузку на крыши.

Ранее в Юрге обрушилась кровля склада Wildberries на площади 500 квадратных метров. Предварительно, причиной ЧП стало скопление снега. Двое мужчин и одна женщина получили травмы, им оказали медпомощь на месте. Последнюю также направили на амбулаторное лечение.