17 февраля, 14:03Политика
ГД приняла закон об отдельных комнатах в общежитиях для студенческих семей
Фото: 123RF.com/deagreez
Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон, обязывающий вузы предоставлять студенческим семьям отдельные жилые помещения в общежитиях.
Речь идет о семьях, нуждающихся в жилье. Им будут выделять комнаты из уже имеющегося фонда.
Минобрнауки совместно с Минпросвещения поручено разработать типовой порядок предоставления таких помещений. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
Ранее в Госдуме предложили временно освободить студентов-бюджетников от оплаты общежития. По мнению депутатов, эта мера должна действовать до тех пор, пока размер стипендии не достигнет величины прожиточного минимума в России. Инициатива призвана защитить доходы студентов от инфляции.
