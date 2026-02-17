ГД приняла закон об отдельных комнатах в общежитиях для студенческих семей

Фото: 123RF.com/deagreez

Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон, обязывающий вузы предоставлять студенческим семьям отдельные жилые помещения в общежитиях.

Речь идет о семьях, нуждающихся в жилье. Им будут выделять комнаты из уже имеющегося фонда.

Минобрнауки совместно с Минпросвещения поручено разработать типовой порядок предоставления таких помещений. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Ранее в Госдуме предложили временно освободить студентов-бюджетников от оплаты общежития. По мнению депутатов, эта мера должна действовать до тех пор, пока размер стипендии не достигнет величины прожиточного минимума в России. Инициатива призвана защитить доходы студентов от инфляции.