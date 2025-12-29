Politico: Зеленский не отошел от травмы после перепалки с Трампом в феврале

Фото: TASS/AP/Julia Demaree Nikhinson

Президент Украины Владимир Зеленский не смог отойти от травмы, которую ему нанесла ссора с лидером США Дональдом Трампом, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Politico.

Журналисты уверены, что Зеленский "в некоторой степени травмирован" встречей с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, которая состоялась в феврале. Из-за этого он хочет видимой поддержки европейских лидеров.

В издании также указали, что США выполняют в ходе урегулирования конфликта роль посредника. Украина и Евросоюз, в свою очередь, согласовывают позиции, чтобы при общении с Вашингтоном выступать единым фронтом.

При этом некоторые в ЕС считают, что необходимо напрямую говорить с Россией и в большей степени вести себя как арбитр при разрешении кризиса.

Встреча Зеленского и Трампа прошла в США 29 декабря. По итогам переговоров стало известно, что стороны близки к урегулированию. Американский президент заявлял, что остаются нерешенными еще 1–2 сложных вопроса, включая статус Донбасса.

Кроме того, накануне переговоров он провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. В ходе беседы российский лидер детально изложил президенту США аргументы о важности фундаментальных договоренностей, достигнутых Россией и Соединенными Штатами на саммите в Анкоридже.

По данным СМИ, главным результатом встречи Трампа и Зеленского стало разрушение плана Киева и Евросоюза (ЕС) убедить Вашингтон принять мирное соглашение из 20 пунктов. Лидер США не согласился на пункты урегулирования, которые озвучивал украинский президент.

Глава Белого дома все еще настаивает на территориальных уступках со стороны Украины, отвергая возможность решить этот вопрос через референдум, сообщили журналисты. Трамп считает, что для этого хватит и соответствующего решения украинского парламента.

