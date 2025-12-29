Телефонные мошенники начали действовать под видом опасных преступников

Фото: depositphotos/agnormark.gmail.com

Телефонные мошенники в разговоре начали представляться опасными преступниками. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Москвы.

В ведомстве отметили, что таким образом у 78-летней москвички было похищено свыше 20 миллионов рублей. Всего схема включала три этапа. Сначала жертве позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов, который рассказал об убийстве женщины и попросил оставить номер телефона для связи на случай, если на него поступит подозрительный звонок. После пенсионерке позвонил "разыскиваемый преступник".

Злоумышленник начал угрожать женщине причинением телесных повреждений и потребовал 500 тысяч рублей. Тогда она перезвонила "правоохранителю" и рассказала об этом. Он сообщил, что преступником было убито уже несколько человек и для его задержания при передаче денег нужна помощь пенсионерки.

Пострадавшая отдала средства курьеру, но позже получила звонок с информацией, что операция пошла не по плану, а ее паспортные данные стали известны аферистам, которые планируют похитить деньги.

"Женщина испугалась и продолжила общение с мошенниками, в том числе по видеосвязи. По их указаниям она несколько раз снимала со счетов семейные сбережения и передавала курьерам, думая, что они инкассаторы. Общий ущерб превысил 20 миллионов рублей", – рассказали в ведомстве.

В пресс-службе предупредили, что правоохранители никогда не проводят следственные действия по телефону и не привлекают таким образом граждан к содействию. Кроме того, они не попросят передавать деньги курьерам. Там подчеркнули, что нельзя выполнять указания неизвестных, даже если они представляются сотрудниками банков или полиции.

