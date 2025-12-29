Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 декабря, 12:06

Безопасность

Телефонные мошенники начали действовать под видом опасных преступников

Фото: depositphotos/agnormark.gmail.com

Телефонные мошенники в разговоре начали представляться опасными преступниками. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Москвы.

В ведомстве отметили, что таким образом у 78-летней москвички было похищено свыше 20 миллионов рублей. Всего схема включала три этапа. Сначала жертве позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов, который рассказал об убийстве женщины и попросил оставить номер телефона для связи на случай, если на него поступит подозрительный звонок. После пенсионерке позвонил "разыскиваемый преступник".

Злоумышленник начал угрожать женщине причинением телесных повреждений и потребовал 500 тысяч рублей. Тогда она перезвонила "правоохранителю" и рассказала об этом. Он сообщил, что преступником было убито уже несколько человек и для его задержания при передаче денег нужна помощь пенсионерки.

Пострадавшая отдала средства курьеру, но позже получила звонок с информацией, что операция пошла не по плану, а ее паспортные данные стали известны аферистам, которые планируют похитить деньги.

"Женщина испугалась и продолжила общение с мошенниками, в том числе по видеосвязи. По их указаниям она несколько раз снимала со счетов семейные сбережения и передавала курьерам, думая, что они инкассаторы. Общий ущерб превысил 20 миллионов рублей", – рассказали в ведомстве.

В пресс-службе предупредили, что правоохранители никогда не проводят следственные действия по телефону и не привлекают таким образом граждан к содействию. Кроме того, они не попросят передавать деньги курьерам. Там подчеркнули, что нельзя выполнять указания неизвестных, даже если они представляются сотрудниками банков или полиции.

Ранее стало известно, что мошенники начали представляться сотрудниками водоканала. Они сообщают о якобы проверке отопления, выманивая у россиян деньги. Используя эту схему, злоумышленники похитили более 27,6 миллиона у 69-летней москвички.

Читайте также


безопасность

Главное

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

Почему в России ужесточат правила льготной ипотеки?

Льготные кредиты нередко использовались для инвестиций, а не для улучшения жилищных условий

Эксперты уверены: программа должна быть ориентирована на реальные нужды семей

Читать
закрыть

Приблизила ли новая встреча Трампа и Зеленского мир на Украине?

Эксперты уверены: говорить о возможности достижения мира в начале 2026 года излишне оптимистично

Кроме вопросов территориального размежевания, есть еще ряд нерешенных технических проблем

Читать
закрыть

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика