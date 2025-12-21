Аферисты стали обманывать россиян под предлогом доставки корпоративных подарков

Фото: depositphotos/AntonMatyukha

Мошенники начали обманывать россиян под предлогом доставки корпоративных подарков к Новому году. Об этом РИА Новости заявили в одной из компаний в области кибербезопасности.

Как объяснили эксперты, сотруднику поступает СМС якобы от службы доставки, что один из клиентов компании решил отправить подарок, однако курьер "не смог дозвониться". Затем человеку предлагается связаться напрямую по мобильному номеру, который отправляют аферисты.

"Такой прием создает видимость доверия и делового контекста, хотя данные о контрагентах и клиентах мошенники собирают из открытых источников, включая сайт самой компании", – уточнили специалисты.

Они рассказали, что после установления контакта преступники могут выманить у жертвы персональные данные, а также заявить о необходимости оплатить различные сборы или перейти на фишинговый сайт, который имитирует ресурс отправителя.

Подобные инциденты – разновидность атак с подменой бренда, когда аферисты представляются реальными компаниями для обмана граждан. Такие случаи наносят прямой ущерб репутации и снижают доверие со стороны партнеров, что приводит к финансовым потерям, добавили эксперты.

Ранее сообщалось, что мошенники стали создавать фишинговые клоны запрещенных сайтов. Они используют их для сбора сведений о пользователях, а также для шантажа. На основании полученной информации преступники выдвигают жертве ложные обвинения, в том числе в просмотре нелегального контента.