19 декабря, 09:19

Безопасность
МВД: мошенники создают фишинговые ресурсы для шантажа жертв

МВД рассказало о популярном способе шантажа, используемом мошенниками

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Мошенники стали часто создавать фишинговые клоны запрещенных сайтов, используя их для сбора информации о пользователях и шантажа, предупредила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

На основании собранных данных аферисты выдвигают жертве ложные обвинения, в том числе в просмотре нелегального контента, и угрожают размещением этих сведений в Сети для получения денежного выкупа.

В качестве подтверждения ведомство разместило кадр, на котором видно, что неизвестные под угрозой публикации личных данных и использования их аферистами для преступлений вымогали у жертвы деньги. Для перевода средств потерпевшему назначили срок в 3 часа.

В МВД напомнили, что вымогательство и угрозы распространения конфиденциальных сведений являются уголовно наказуемым деянием, независимо от используемой мошенниками легенды.

"Любые попытки придать происходящему видимость "законного наказания" не меняют сути происходящего. Цель одна – получить деньги", – подытожили в ведомстве.

Ранее мошенники начали выдавать себя за работодателей и просить жертву включать демонстрацию экрана, чтобы убедиться в отсутствии связей с конкурентами или проверить на лояльность.

Под видом формальной процедуры злоумышленники получают доступ к переписке, данным аккаунтов, геолокации и кодам для авторизации в учетных записях. В МВД РФ подчеркнули, что демонстрировать экран во время общения с незнакомцами надо крайне осторожно.

В МВД напомнили алгоритм действий при подозрительном звонке

Мошенники стали маскироваться под работодателей для кражи денег и личных данных москвичей

безопасность

