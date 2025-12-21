МВД перечислило признаки телефонных мошенников

Фото: depositphotos/agnormark.gmail.com

МВД России перечислило несколько признаков, по которым можно быстро распознать телефонного мошенника во время общения с ним. Материалы МВД приводит ТАСС.

Одним из признаков является тот факт, что аферисты сами выходят на связь под видом сотрудников Центробанка, налоговой, правоохранительных органов, а также портала "Госуслуг".

Кроме того, звонивший в любом из обозначенных образов начинает говорить о деньгах. При этом речь может идти о получении компенсации, предложении спасти личные сбережения, требовании срочно оплатить якобы имеющиеся долги и прочем.

Еще одним признаком мошенников являются просьбы сообщить данные о себе. К примеру, зачастую аферисты пытаются получить коды из СМС, данные банковской карты, логины или пароли.

Также человека должно насторожить, если на него оказывается давление: ему могут ставить какие-либо условия или торопить. Таким образом злоумышленники пытаются ограничить жертву во времени, чтобы не было возможности все обдумать или посоветоваться. Зачастую человеку также запрещают кому-либо говорить о прошедшем диалоге.

Наконец, добавили в МВД, мошенники часто провоцируют потенциальных жертв на эмоции. Например, они могут обрадовать внезапной "выгодой" или, наоборот, могут попытаться запугать уголовным преследованием.

Если во время разговора с неизвестным удалось заметить подобные признаки, то необходимо немедленно прекратить общение и обратиться в полицию, отметили в МВД.

Ранее сообщалось, что мошенники стали часто создавать фишинговые клоны запрещенных сайтов, используя их для сбора информации о пользователях и шантажа. На основании собранных данных аферисты выдвигают жертве ложные обвинения, в том числе в просмотре нелегального контента.

Кроме того, мошенники стали создавать фейковые каналы и боты, выдавая себя за Российский Красный Крест. Злоумышленники выходят на связь с родственниками военных и предлагают "узнать судьбу близких". Они требуют перейти по подозрительным ссылкам и установить сторонние APK-файлы, обещая оформить соцвыплаты.