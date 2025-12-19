Путин заявил о сокращении количества телефонных мошенничеств

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил о сокращении числа преступлений, совершенных телефонными мошенниками.

По словам президента РФ, показатель в этой области уменьшился на 7%. Кроме того, он рассказал, что нанесенный телефонными мошенниками ущерб сократился на 33%.

"То есть в целом результат положительный", – отметил российский лидер.

В контексте этой темы глава государства дал совет россиянам.

"Как только начинают говорить о деньгах и о каком-то имуществе, сразу же кладите трубку, сразу же", – сказал Путин.

Ранее президент РФ заявлял, что второй пакет мер по защите граждан в цифровой среде уже разработан, он проходит обсуждение и согласование. Путин добавил, что в планах разработка третьего пакета данных мер.

По словам российского лидера, многие практические действия, в том числе и по борьбе с телефонными и сетевыми мошенниками, предпринимаются по рекомендации Совета по правам человека (СПЧ). Среди полезных мер он выделил блокировку звонков с территории недружественных стран, маркировку вызовов, четкие рекомендации по общению с клиентами для сотрудников банков, госорганов и операторов связи.

Большая пресс-конференция и прямая линия Путина проходит в Гостином Дворе. В этом году число вопросов от россиян составило почти 3 миллиона. В топ-5 регионов по количеству обращений вошли Москва, Санкт-Петербург, Кубань, Ростовская и Свердловская области.

Прием обращений продлится вплоть до окончания прямой линии. Сообщения принимаются через специальное мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также при помощи сайта программы москва-путину.рф. Вопросы в виде текста и видеозаписи можно отправить в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также через чат-бота мессенджера МАХ.

