Песков рассказал, что ему много раз звонили мошенники

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что ему на протяжении многих лет звонят мошенники. При этом он еще ни разу "не попадался на удочку", отметил пресс-секретарь президента в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Он также признался, что у его родных были ситуации "на грани". По его словам, тогда близких чудом удалось предостеречь.

Песков в контексте этой темы отметил, что мошенничество существовало еще со времен наперсточников на рынках и карманников в трамваях. Он подчеркнул, что масштабы подобных действий всегда были большими, но с развитием цифровой среды аферы переходят на более высокий технологический уровень.

"Становятся ли люди более уязвимыми? Ну, конечно, становятся, потому что преступники и злоумышленники применяют все более ухищренные способы", – добавил пресс-секретарь президента РФ.

В 2026-м в России будет запущена система борьбы с кибермошенничеством. На платформе планируется размещать фамилии и номера счетов, которыми пользуются злоумышленники.

Кроме того, в соответствии с подписанным Владимиром Путиным законом, будет составлена база голосов мошенников. Также предполагается введение обязательной маркировки звонков на экранах телефонов. Вместе с тем абоненты получат возможность отказаться от рекламных обзвонов и сообщений.