Рэпер Гуф прибыл в суд для участия в заседании по делу о грабеже

Фото: телеграм-канал Mash

Рэпер Гуф (настоящее имя – Алексей Долматов) прибыл в Наро-Фоминский суд Подмосковья для участия в рассмотрении уголовного дела о грабеже, передает ТАСС.

Артист зашел в здание суда молча и не отвечал на вопросы журналистов.

Инцидент с Гуфом произошел в октябре 2024 года в бане в деревне Малые Горки. Телеграм-каналы сообщали, что рэпер якобы приставал к девушке-администратору. По другой версии – отказался оплачивать услуги комплекса. Сообщалось, что музыкант и его знакомый Саруханян Г. внесли предоплату, но позже отказались платить остаток. По еще одной версии, конфликт начался с того, что администратор настаивала на включении в счет штрафа за курение в помещении.

В итоге девушка якобы попросила помощи у своего брата. Между мужчинами разгорелся конфликт, переросший в драку. Согласно материалам дела, Долматов и Саруханян во время конфликта с потерпевшим похитили у последнего телефон Apple IPhone 14 Pro. При этом Саруханян якобы удерживал его руки, а рэпер ударил оппонента в лицо и угрожал ему.

Мужчина, по данным СМИ, оказался сотрудником полиции. Он снял побои и написал заявление на Гуфа. Это стало причиной возбуждения уголовного дела о грабеже с применением насилия. Кроме того, на рэпера составили протокол за мелкое хулиганство после нецензурных высказываний в прямом эфире, который он вел в соцсетях из отдела полиции.

Спустя время дело Гуфа было прекращено. Правоохранители посчитали, что рэпер не был зачинщиком потасовки. Тем не менее позже следствие возобновили.

