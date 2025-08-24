Адвокат Гуфа заявил, что рэпер не употреблял наркотики перед концертом

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/therealguf

Адвокат рэпера Гуфа (настоящее имя – Алексей Долматов. – Прим. ред.) Сергей Жорин опроверг обвинения в употреблении исполнителем наркотиков. Об этом юрист заявил в беседе с РИА Новости.

"Я, как адвокат Алексея Долматова, официально заявляю: Гуф не находился ни в состоянии наркотического, ни в состоянии алкогольного опьянения", – подчеркнул Жорин.

В доказательство он привел заявления сестры артиста Ольги Долматовой и других близких, находившихся рядом.

Также Жорин пояснил, почему Гуф отказался от прохождения медосвидетельствования. По его словам, рэпер не хотел задерживать начало своего выступления.

Соответствующая информация появилась ранее. Перед концертом в Калининграде полицейские пришли в гримерную Гуфа после сообщения о неадекватном поведении, обнаружив у него некоторые признаки употребления наркотиков.

В связи с этим они попросили певца пройти медицинское освидетельствование. Однако он отказался, после чего административный материал для привлечения к ответственности рэпера за правонарушение о невыполнении законного требования уполномоченного должностного лица был передан в мировой суд.