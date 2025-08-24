Рэпера Гуфа заподозрили в употреблении запрещенных веществ перед концертом

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/therealguf

Рэпера Гуфа (настоящее имя – Алексей Долматов. – Прим. ред.) заподозрили в употреблении запрещенных веществ перед концертом в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

В инстанции уточняется, что вечером 23 августа перед выступлением в развлекательном центре на улице Александра Невского в гримерную артиста пришли полицейские. Причиной их визита стало сообщение о неадекватном поведении исполнителя.

Правоохранители заметили признаки употребления наркотиков по нескольким внешним признакам, в частности, у Долматова была неустойчивая поза, нарушена речь, а его реплики не соответствовали ситуации. В связи с этим они попросили певца пройти медицинское освидетельствование для дальнейшего решения вопроса о привлечении к ответственности.

Однако Гуф отказался от этого в присутствии понятых, что само по себе является административным правонарушением, отметили в пресс-службе.

На следующий день в мировой суд был передан административный материал для привлечения к ответственности за правонарушение о невыполнении законного требования уполномоченного должностного лица.

В процессе рассмотрения представитель артиста попросил отложить заседание из-за госпитализации Долматова. Судья удовлетворил ходатайство и отложил дело.

Ранее Роскомнадзор начал проверку доступности альбома "Город дорог" Гуфа в Сети. Полученные данные ведомство намерено передать экспертам.

Решение о признании контента запрещенным из-за пропаганды наркотиков будет принимать МВД России. Уже после этого Роскомнадзор сможет либо заблокировать его, либо нет.