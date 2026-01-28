Захарова обвинила Зеленского в попытке срыва переговоров с помощью терактов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Украинский президент Владимир Зеленский пытается сорвать любые переговоры о мире, использует теракты и удары по мирным жителям. Об этом высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Как режим Зеленского реагирует на контакты? Наносит удары не по необходимости военных действий, не по логике ситуации на поле боя. Удары наносятся точно по мирному, гражданскому населению, социальным объектам. Это не просто удары, это теракты. Здесь можно найти разные причины, истоки такого поведения", – заявила она в интервью радио Sputnik.

В первую очередь такие действия явно направлены на срыв любых обсуждений и шагов к миру, подчеркнула дипломат. Причем, по ее словам, речь даже не идет о статусе переговоров или их завершении. Уже сама идея движения в этом направлении вызывает такую реакцию.

"Такой пример – как святой водой на бесноватого капнуть, и начинается демонстрация темной сущности. Как только начинается любая точечная, контактная работа в прикладном плане, все", – добавила Захарова.

Ранее в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной. Они продолжались два дня, 23 и 24 января. Следующий раунд может пройти 1 февраля.

Белый дом назвал встречу "исторической", при этом в Верховной раде Украины указали, что Вашингтон дал Киеву дедлайн для переговоров до 15 мая. В случае отсутствия договоренностей США угрожают полностью выйти из переговорного процесса.

