Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 января, 09:17

Политика

Захарова обвинила Зеленского в попытке срыва переговоров с помощью терактов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Украинский президент Владимир Зеленский пытается сорвать любые переговоры о мире, использует теракты и удары по мирным жителям. Об этом высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Как режим Зеленского реагирует на контакты? Наносит удары не по необходимости военных действий, не по логике ситуации на поле боя. Удары наносятся точно по мирному, гражданскому населению, социальным объектам. Это не просто удары, это теракты. Здесь можно найти разные причины, истоки такого поведения", – заявила она в интервью радио Sputnik.

В первую очередь такие действия явно направлены на срыв любых обсуждений и шагов к миру, подчеркнула дипломат. Причем, по ее словам, речь даже не идет о статусе переговоров или их завершении. Уже сама идея движения в этом направлении вызывает такую реакцию.

"Такой пример – как святой водой на бесноватого капнуть, и начинается демонстрация темной сущности. Как только начинается любая точечная, контактная работа в прикладном плане, все", – добавила Захарова.

Ранее в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной. Они продолжались два дня, 23 и 24 января. Следующий раунд может пройти 1 февраля.

Белый дом назвал встречу "исторической", при этом в Верховной раде Украины указали, что Вашингтон дал Киеву дедлайн для переговоров до 15 мая. В случае отсутствия договоренностей США угрожают полностью выйти из переговорного процесса.

Читайте также


политика

Главное

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье в период подъема ОРВИ и гриппа?

Важно соблюдать гигиену: регулярно мыть руки, использовать антисептики

Рацион должен быть богат витаминами и микроэлементами

Читать
закрыть

Почему детям и взрослым важно собирать конструкторы?

Такой вид игрушек необходим для грамотного и всестороннего развития ребенка

Для взрослых игра станет определенной медитацией и релаксацией

Читать
закрыть

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика