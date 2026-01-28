Бывшая первая леди Южной Кореи приговорена к 20 месяцам тюрьмы

Фото: AP Photo/Jung Yeon-je

Суд первой инстанции приговорил бывшую первую леди Южной Кореи Ким Гон Хи к 1 году 8 месяцам лишения свободы. Трансляцию судебного заседания вел телеканал YTN.

Приговор вынесен по обвинению в нарушении антикоррупционного законодательства. Ким Гон Хи было предъявлено три основных обвинения, однако по двум из них ее признали невиновной.

В частности, бывшую первую леди обвиняли в манипулировании стоимостью ценных бумаг автомобильного дилера. Согласно версии следствия, в результате махинаций она якобы получила прибыль в размере 810 миллионов вон (564 тысячи долларов). Также прокуратура вменяла ей несоблюдение правил финансирования политических кампаний из-за бесплатных социальных опросов.

Помимо этого, суд Сеула установил, что в апреле – июле 2022 года жена экс-президента президента Южной Кореи Юн Сок Еля, действуя через посредника, так называемого шамана Чон Сон Бэ, получила от одного из руководителей Церкви объединения предметы роскоши на общую сумму около 80 миллионов вон, в том числе сумку Chanel, бриллиантовое колье Graff и другие ценности. За это женщина якобы должна была помочь решить вопросы в интересах этой организации, лоббируя ее проекты и влияя на решения органов власти.

Ранее самого Юн Сок Еля приговорили к 5 годам тюрьмы по делу о препятствовании аресту. Президентская служба охраны 3 января 2025 года не позволила правоохранительным органам арестовать его в резиденции в Сеуле.

Всего в качестве подсудимого экс-президент страны участвует в восьми судебных процессах, четыре из них связаны с введением военного положения. Прокуратура рекомендовала суду назначить ему наказание в виде смертной казни по делу о мятеже.

Конституционный суд Кореи единогласно отрешил Юн Сок Еля от президентской должности из-за событий в декабре 2024 года. Тогда он ввел в стране военное положение, сообщив об угрозе паралича власти в связи с попытками проведения против него импичмента.

На фоне этих событий парламент приостановил работу. Спикер У Вон Сик объявил режим военного положения в стране недействительным.

Спустя время Юн Сок Ель согласился отменить военное положение, а члены Демократической партии потребовали его отставки.