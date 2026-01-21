Экс-премьер Южной Кореи Хан Док Су получил 23 года тюрьмы по делу о мятеже

Фото: Getty Images/Chris Jung

Суд первой инстанции приговорил бывшего премьер-министра Южной Кореи Хан Док Су к 23 годам лишения свободы по делу о мятеже. Трансляцию вел телеканал YTN.

Прокуратура просила для него 15 лет тюрьмы.

Экс-премьер обвиняется в участии в мятеже и в оказании содействия лидеру заговорщиков, под которым подразумевается бывший президент Юн Сок Ель. Сам Хан Док Су на тот момент занимал пост премьер-министра, а затем временно исполнял обязанности президента.

Конституционный суд Кореи единогласно отрешил Юн Сок Еля от президентской должности из-за событий в декабре 2024 года. Тогда он ввел в стране военное положение, сообщив об угрозе паралича власти в связи с попытками проведения против него импичмента.

Спустя время парламент приостановил работу. Спикер У Вон Сик объявил режим военного положения в стране недействительным.

Юн Сок Ель согласился отменить военное положение. Вместе с тем он призвал парламент прекратить мешать нормальному функционированию страны, однако члены Демократической партии потребовали его отставки.

Позднее суд также приговорил Юн Сок Еля к 5 годам тюрьмы по делу о препятствовании аресту. Всего в качестве подсудимого экс-президент Южной Кореи участвует в 8 судебных процессах.