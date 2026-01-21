Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 января, 09:26

Политика

Экс-премьер Южной Кореи Хан Док Су получил 23 года тюрьмы по делу о мятеже

Фото: Getty Images/Chris Jung

Суд первой инстанции приговорил бывшего премьер-министра Южной Кореи Хан Док Су к 23 годам лишения свободы по делу о мятеже. Трансляцию вел телеканал YTN.

Прокуратура просила для него 15 лет тюрьмы.

Экс-премьер обвиняется в участии в мятеже и в оказании содействия лидеру заговорщиков, под которым подразумевается бывший президент Юн Сок Ель. Сам Хан Док Су на тот момент занимал пост премьер-министра, а затем временно исполнял обязанности президента.

Конституционный суд Кореи единогласно отрешил Юн Сок Еля от президентской должности из-за событий в декабре 2024 года. Тогда он ввел в стране военное положение, сообщив об угрозе паралича власти в связи с попытками проведения против него импичмента.

Спустя время парламент приостановил работу. Спикер У Вон Сик объявил режим военного положения в стране недействительным.

Юн Сок Ель согласился отменить военное положение. Вместе с тем он призвал парламент прекратить мешать нормальному функционированию страны, однако члены Демократической партии потребовали его отставки.

Позднее суд также приговорил Юн Сок Еля к 5 годам тюрьмы по делу о препятствовании аресту. Всего в качестве подсудимого экс-президент Южной Кореи участвует в 8 судебных процессах.

Читайте также


судыполитикапроисшествияза рубежом

Главное

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

Когда весна придет в Москву?

Из-за глобального потепления сроки наступления весны смещаются на более ранние даты

Предстоящий сезон с большей вероятностью будет теплее обычного

Читать
закрыть

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика