Экс-президента Южной Кореи приговорили к 5 годам тюрьмы

Фото: AP Photo/Ahn Young-joon

Суд первой инстанции приговорил бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Еля к 5 годам тюрьмы по делу о препятствовании аресту. Трансляцию заседания вел телеканал Yonhap News TV.

Прокуратура просила для экс-президента 10 лет лишения свободы.

Президентская служба охраны 3 января 2025 года не позволила правоохранительным органам арестовать Юн Сок Еля в его резиденции в Сеуле, это удалось сделать лишь со второй попытки.

В качестве подсудимого экс-президент Южной Кореи участвует в восьми судебных процессах, четыре из них связаны с введением военного положения. Ранее прокуратура рекомендовала суду назначить ему наказание в виде смертной казни по делу о мятеже.

Конституционный суд Кореи единогласно отрешил Юн Сок Еля от президентской должности из-за событий в декабре 2024 года. Тогда он ввел в стране военное положение, сообщив об угрозе паралича власти в связи с попытками проведения против него импичмента.

Спустя время парламент приостановил работу. Спикер У Вон Сик объявил режим военного положения в стране недействительным. По его словам, все 190 присутствовавших депутатов проголосовали за его отмену.

В результате Юн Сок Ель согласился отменить военное положение. Вместе с тем он призвал парламент прекратить мешать нормальному функционированию страны, однако члены Демократической партии потребовали его отставки.

Тогда же суд в Южной Корее утвердил ордер на арест Юн Сок Еля в рамках расследования дела об импичменте и военном положении.