Фото: AP Photo/Lee Jin-man

На президентских выборах в Южной Корее победу одержал кандидат от демократов Ли Чжэ Мен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центральный избирком страны.

По результатам обработки 100% голосов, Ли Чжэ Мен получил 49,42% голосов, а его основной соперник от партии "Гражданская сила" Ким Мун Су – 41,15%. Третье место занял кандидат от "Партии реформ" Ли Чжун Сок с 8,34% голосов, четвертое – Квон Ен Гук от "Трудовой демократической партии" с 0,98%. Независимый кандидат Сон Чжин Хо смог заручиться поддержкой лишь 0,1% голосов.

Директор Института евразийских стратегических исследований Пак Пен Хван в разговоре с ТАСС допустил, что Ли Чжэ Мен может изменить подход в отношениях с Россией, приняв меры по восстановлению диалога с Москвой. Эксперт напомнил, что в ходе предвыборной кампании Ли Чжэ Мен высказывался о необходимости поддерживать отношения с Россией и избегать "ненужной враждебности", а также выражал интерес к Северному морскому пути.

Ранее кандидат от оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий победил на выборах президента Польши с 50,9% голосов. Его противником на выборах был кандидат от правящей "Гражданской коалиции" и мэр Варшавы Рафал Тшасковский, который получил 49,1% голосов.

По данным СМИ, после победы Навроцкого Польша может прекратить поддержку Украины, так как политик "обрушивался" на украинских беженцев и выступал против интеграции соседней страны в европейские и атлантические структуры.