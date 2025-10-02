Уголовное преследование рэпера Гуфа по делу о грабеже в Подмосковье прекращено

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Полиция прекратила уголовное преследование рэпера Алексея Долматова (известен под псевдонимом Гуф. – Прим. ред.) по уголовному делу о грабеже группой лиц в подмосковной Апрелевке в октябре 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

Следствие обнаружило подтверждение версии Долматова и его защиты, в соответствии с которой рэпер не был зачинщиком потасовки. Результаты судебно-медицинской экспертизы не подтвердили заявления потерпевшего о степени тяжести нанесенного ему вреда.

При этом адвокат музыканта не подтвердил в интервью ТАСС данную информацию, но и не стал ее опровергать. От дальнейших комментариев защита Долматова отказалась.

Инцидент, из-за которого началось разбирательство, произошел в сауне, где в 2024-м отдыхал Гуф и его приятель. Они поспорили с администратором заведения, которая настаивала на включение в счет гостей штрафа за курение в помещении в виде дополнительных услуг.

Когда посетители отказались платить, девушка позвонила своему знакомому сотруднику правоохранительных органов. Он приехал в сауну и "настойчиво стал требовать у гостей оплатить штраф, угрожая им различными последствиями".

В результате между мужчинами началась драка, в ходе которой, как утверждалось, Долматов нанес оппоненту удар по голове. Также потерпевший заявлял, что у него был похищен телефон.