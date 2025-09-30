СМИ рассказали о возможном романе рэпера Гуфа с певицей Вероникой Нестеровой

Рэпер Гуф спровоцировал слухи о новом романе, опубликовав совместное фото с певицей Вероникой Нестеровой. При этом музыкант лишь месяц назад расстался со своей невестой Разият Салаховой. Что известно о новой предполагаемой возлюбленной исполнителя, расскажет Москва 24.

"Записываем совместный трек"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/therealguf

Рэпер Гуф (настоящее имя – Алексей Долматов. – Прим. ред.) опубликовал в своих соцсетях фото с 36-летней Вероникой Нестеровой 27 сентября. Подписчики знаменитости сразу решили, что у 46-летнего музыканта новый роман и стали искать подтверждения догадок на странице предполагаемой возлюбленной. В ее блоге есть фотографии с цветами, билетами на Пхукет, на одном из которых видно имя Долматова, признания "самому заботливому мужчине", а также снимок мужской руки на ее колене. По татуировкам фанаты узнали рэпера.

По данным Super.ru, Нестерова (в девичестве – Калиниченко) родилась в городе Белоярский Тюменской области, затем жила в Сургуте, а пять лет назад переехала в столицу. Также журналисты утверждают, что Вероника трижды была замужем и у нее есть двое детей: 8-летняя дочь и 17-летний сын.

Что касается карьеры, ранее Нестерова работала бухгалтером и затем директором в одной из компаний. При этом она участвовала в конкурсах красоты, снималась в телевизионных шоу и видеоклипах в качестве модели. Последние три года Вероника строит уже музыкальную карьеру в жанре шансон. По информации источника, в 2023 году девушка даже выступила перед заключенными в Новосибирске.

При этом сам Гуф в разговоре с Super.ru опроверг домыслы, что Нестеренко является его новой избранницей.





Гуф рэпер Это артистка моего лейбла. Мы записываем совместный трек и снимаем клип. Я продюсирую этот проект. Как-то так.

Однако 30 сентября Долматов и Нестерова вновь поделились несколькими совместными фотографиями. Новые снимки предположительно сделаны на отдыхе: на одном из кадров рэпер приобнимает певицу, которая предстала в купальнике.

"Видимо, не судьба"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/therealguf

Всего за месяц до слухов о новом романе Гуф расстался со своей невестой Разият Салаховой. Об отношениях экс-возлюбленных стало известно в 2023 году. Пара нередко появлялась в компании друг друга на публике, а также делилась совместными фотографиями. А 22 ноября 2024 года во время своего сольного концерта в Москве рэпер сделал возлюбленной предложение. Избранница, которая была на 19 лет младше Алексея, ответила согласием.

В апреле этого года Разият признавалась в разговоре с журналистами, что, несмотря на помолвку, пока не хочет и не планирует выходить замуж. Новость о разрыве отношений с Гуфом девушка сообщила в личном блоге в августе. Свой пост Салахова сопроводила роликом, посвященным отношениям с экс-возлюбленным.

"Пишу этот пост с болью в сердце и с благодарностью за все, что мне подарил этот человек. У нас были замечательные и интересные дни. Наше общение принесло нам обоим много боли и много радости, но все в этой жизни подходит к концу", – написала Разият.

Девушка призналась, что в реальности все было не так легко, как могло казаться со стороны. Она также поблагодарила окружавших ее людей за поддержку, которую они "оказали ей на этом нелегком пути". Вскоре новость о расставании подтвердил СМИ и сам рэпер.





Гуф рэпер Расстались, да. Пытались сохранить отношения как только могли. Расставались, сходились. Видимо, не судьба. Я желаю ей только добра и всегда на связи для нее.

В прошлом у Гуфа уже было два брака. Первой супругой знаменитости стала блогер Айза-Лилуна Ай (настоящее имя – Айза Анохина. – Прим. ред.). Пара поженилась в 2008 году, а в мае 2010-го стала родителями сына Сэма. Однако, несмотря на рождение ребенка, в 2013-м Айза приняла решение уйти от Гуфа. Через полгода возлюбленные официально расторгли брак.

Сэм живет вместе с мамой, а рэпер периодически навещает своего наследника. При этом экс-возлюбленные поддерживают хорошие отношения. Например, 23 сентября этого года блогер поздравила бывшего мужа с днем рождения. Анохина опубликовала в личном блоге пост, в котором обратилась к Долматову, назвав его "самым любимым бывшим мужем".

В декабре 2021 года Гуф вновь женился: второй супругой рэпера стала модель Юлия Королева. Уже в мае 2022-го пара стала родителями девочки Тины, однако этот союз продлился недолго. Через год после появления дочери на свет стало известно о проблемах в семье музыканта и модели. В итоге осенью супруги развелись.

При этом Алексей и Юлия неоднократно публично ссорились, в том числе из-за размера алиментов на ребенка.

