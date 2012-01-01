Гуф может заняться производством чая вместо гастрольной деятельности

Рэпер Гуф сообщил поклонникам, что его грядущий тур станет прощальным. Чем музыкант намерен заняться вместо гастрольной деятельности, расскажет Москва 24.

"Проходит эпоха"

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

26 февраля рэпер Гуф (настоящее имя – Алексей Долматов) опубликовал в своем блоге афишу ближайших концертов и заявил, что это последний тур в его карьере.





Гуф рэпер Вот и пришло время объявить о моем "Прощальном туре". Это будет не просто концертный тур, это будет прощание с каждым слушателем, которому я безмерно благодарен за поддержку все эти годы.

Согласно списку, тур начнется 7 июня с концерта в Минске и закончится выступлением в Москве 29 ноября. При этом музыкант отметил, что список городов будет пополняться. Запись поддержала лайком бывшая жена Гуфа, блогер Айза-Лилуна Ай, а вот поклонников такое откровение рэпера не воодушевило.

"Куда ты собрался. Зачем я тебя слушал 15 лет?"; "отказываюсь лайкать этот пост"; "заберите свои слова обратно, быстро"; "проходит эпоха… рановато"; "он как бы прощальный, но не прощальный?"; "я сейчас плакать буду"; "мне еще никто так не разбивал сердце", – переживают подписчики в комментариях.

О завершении гастрольной деятельности исполнитель заговорил еще в январе. В одном из интернет-шоу музыкант отметил, что он в свои 45 лет "уже подустал скакать по сцене с рэпом". Гуф уточнил, что хочет отказаться именно от больших гастрольных туров по разным городам. При этом Алексей не исключил выступлений на корпоративах и различных фестивалях. Долматов также допустил, что если в будущем выпустит достойный альбом, может дать несколько презентационных концертов.



(показал на шею. – Прим. ред.) .

Гуф рэпер Может, прокачусь именно с презентацией этого альбома. Но в тур по России я больше не поеду. Именно чтобы по два города в неделю ездить, одно и то же петь. Я очень люблю свои треки, но они у меня уже вот здесь вот

Музыкант отметил, что сейчас самое время заняться "продвижением других тем". Например, в том же интервью исполнитель рассказал, что планирует выпускать чай, ведь является "чайным фанатиком".

Кроме того, Долматов хочет заняться продвижением молодых артистов. 13 февраля рэпер сообщил в своих соцсетях, что его музыкальный лейбл начал работу и готов к сотрудничеству. Ранее Алексей рассказывал, что его творческое объединение будет предоставлять услуги продюсерского центра полного цикла и ивент-агентства.

Драки, рехабы, помолвка

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Гуф нередко попадал в скандалы в течение всей творческой жизни. Одной из последних громких историй стало задержание рэпера за драку в физкультурно-оздоровительном центре в подмосковной Апрелевке. На музыканта составили административный протокол о мелком хулиганстве, а затем возбудили уголовное дело по статье о грабеже с применением насилия. Позднее в отношении Гуфа избрали меру пресечения в виде запрета на совершение определенных действий.



Затем рэпер добровольно отправился на лечение в реабилитационный центр, после которого дал сольный концерт в столице. Во время мероприятия Гуф сделал предложение своей девушке Разият Салаховой, которая младше него на 19 лет. Возлюбленная Долматова ответила согласием.

Нередко Гуф оказывался в центре внимания из-за семейных разборок. Например, в ноябре 2023 года его бывшая супруга Юлия Королева, родившая ему дочь в 2022-м, рассказала о попытке исполнителя ворваться к ней в дом в Таиланде. По ее словам, у рэпера в тот момент с собой был кастет.

В январе 2024 года исполнитель опубликовал в соцсетях серию сторис, в которых жаловался на бывших жен и сестру. Рэпер обвинил Юлию Королеву в том, что она прячет от него дочь, а сестра якобы обманывала с деньгами, когда была его директором.

На сегодняшний день в соцсетях музыканта спокойствие: 20 февраля он опубликовал в своем блоге кадры, как навещает дочку и дарит ей игрушечную лошадку на колесах. Несмотря на тяжелое расставание с Гуфом, Юлия разрешает ему видеться с ребенком и активно делится с подписчиками кадрами с совместных встреч.