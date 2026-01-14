Жених Анфисы Чеховой рассказал об отношениях с сыном телеведущей

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/achekhova

Жених телеведущей Анфисы Чеховой Александр Златопольский рассказал об отношениях с 13-летним сыном возлюбленной Соломоном, передает телеграм-канал "Звездач".

Он отметил, что у него с Соломоном прекрасные отношения. Мужчина назвал мальчика классным парнем.

"Я ему сразу дубайские шоколадки принес, сказки я ему принес", – добавил Златопольский на премьере фильма "Завербованный".

В свою очередь, Чехова добавила, что ее сын давно принял Златопольского в семью. Также она заявила, что возлюбленный никуда не отпускает ее одну, хотя она могла бы отдохнуть без него.

Чехова познакомилась с Златопольским в 2024-м. Через год пара объявила о помолвке. У Чеховой есть 13-летний сын от брака с актером Гурамом Баблишвили.

Ранее Златопольский организовал для телеведущей поездку в Дубай. По словам Чеховой, в этой стране возлюбленный исполнил ее мечту. Однако она не раскрыла, что именно пожелала.

