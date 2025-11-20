Форма поиска по сайту

20 ноября, 14:30

Шоу-бизнес

Жених Анфисы Чеховой увез телеведущую в Дубай для исполнения ее мечты

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/achekhova

Жених Анфисы Чеховой продюсер Александр Златопольский организовал для телеведущей поездку в Дубай. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на страницу звезды в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Саша исполнит здесь мою мечту. Расскажу об этом позже", – поделилась Чехова.

Пара объявила о помолвке, которая состоялась в августе 2025 года в Париже. Чехова поделилась с подписчиками снимками кольца и рассказала, что ее избранник организовал все как сюрприз, увезя ее из дома под предлогом отдыха.

По данным СМИ, Златопольский общается с бывшим мужем Чеховой, актером Гурамом Баблишвили: они совместно проводят досуг и помогают друг другу в воспитании детей – сына Чеховой и двух дочерей Златопольского. Сама телеведущая также поддерживает теплое общение с нынешней женой Баблишвили и бывшей супругой возлюбленного.

Ранее Чехова вступила в партию "Новые люди". Вместе с ней членом фракции стала и певица Miravi (настоящее имя – Влада Шпигарь). По словам вице-спикера Госдумы, члена центрального совета партии Владислава Даванкова, Чехова и Шпигарь возглавляют проекты партии.

