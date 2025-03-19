19 марта, 16:21Политика
Ведущая Анфиса Чехова вступила в партию "Новые люди"
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Телеведущая Анфиса Чехова и певица Miravi (настоящее имя – Влада Шпигарь) стали членами партии "Новые люди", передает ТАСС.
Партийные билеты им вручил вице-спикер Госдумы, член центрального совета партии Владислав Даванков. По словам парламентария, Чехова и Шпигарь возглавляют проекты партии.
В свою очередь, получая партбилет, Чехова сказала, что хочет не просто жить для себя, а намерена служить людям.
Кроме того, в партию вступили волонтер Дмитрий Рыжков, врач – анестезиолог-реаниматолог Наталья Колтунова и участник спецоперации Валерий Типанов.
В сентябре прошлого года народный артист России Григорий Лепс вступил в партию ЛДПР. Церемония вручения партийного билета состоялась на выставке "ЛДПР: 35 лет с народом". Ее провел глава партии Леонид Слуцкий. Лепс выразил благодарность за доверие и поддержку.