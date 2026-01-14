Форма поиска по сайту

14 января, 13:30

Ливиец получил партию телефонов Nokia, которую заказал еще в 2010 году

Фото: x.com/Renardpaty

Торговец из Ливии получил партию мобильных телефонов Nokia спустя почти 16 лет после своего заказа. Видео с распаковкой появилось в соцсети X и набрало свыше 2 миллионов просмотров.

На кадрах торговец открывает коробку с телефонами, которые за время доставки успели устареть.

"Это телефоны или артефакты?" – иронично заметил он.

По словам мужчины, партия актуальных на тот момент телефонов поступила местному посреднику в 2010 году, но так и не дошла до конечного получателя из-за обострения обстановки и гражданской войны в Ливии. Выяснилось, что отправитель и получатель находились в Триполи всего в нескольких километрах друг от друга.

В комментариях пользователи пошутили, что сейчас эти телефоны ценны отсутствием в них "трекера". Другой пользователь заметил, что ливиец может продать партию старых телефонов коллекционерам с прибылью в два раза больше той, которую бы получил в 2010 году.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с Москвой 24 рассказывал, что россиян привлекают восстановленные смартфоны из-за своей доступной цены. Так эксперт комментировал тренд 2025 года, по которому россияне стали чаще покупать такие телефоны. Особенной популярностью пользовались устройства компании Apple.

"Техно": почему электроника дорожает из-за ИИ

