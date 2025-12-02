Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 декабря, 11:03

Технологии

Samsung представил первый складывающийся втрое смартфон

Фото: AP Photo/Ahn Young-joon

Южнокорейская транснациональная компания Samsung Electronics представила первый складывающийся втрое телефон Galaxy Z TriFold. Это следует из информации, размещенной на сайте корпорации.

Данная модель смартфона появится в магазинах Южной Кореи 12 декабря.

В раскрытом виде диагональ экрана достигает 10 дюймов, что сравнимо по функциональности с планшетом. Телефон способен работать в режиме мультизадачности. В частности, на каждом из экранов можно открыть отдельное приложение.

Стоимость нового смартфона составляет 3,5 миллиона вон (примерно 2 430 долларов. – Прим. ред.). В скором времени его начнут продавать в Китае, Сингапуре, ОАЭ и США.

Galaxy Z TriFold будет продаваться в черном цвете с 512 гигабайтами памяти. Внутри него встроен аккумулятор емкостью 5 600 миллиампер-час. Этот показатель является самым большим среди складывающихся смартфонов Samsung. Батарея, как и экран, разделена на три части.

Ранее американская корпорация Apple представила iPhone 17. В линейку вошли четыре новых устройства. Базовая модель получила 6,3-дюймовый дисплей с более тонкими рамками и переменной частотой от 1 до 120 герц. Максимальная яркость экрана составила 3 000 нит. В смартфоне есть функция Always-on Display.

Гаджет имеет новый чип Apple A19, который на 20% быстрее чипа iPhone 16 и вдвое быстрее iPhone 13. На задней крышке телефона расположились две камеры: основная и сверхширокоугольная на 48 мегапикселей. За счет повышенного разрешения на основную камеру можно делать снимки с двукратным увеличением.

В России стал популярным тренд на аренду новых моделей iPhone

Читайте также


технологии

Главное

Как прошли переговоры России и США в Кремле?

Закрытая часть переговоров заняла почти пять часов

Москва может согласиться с некоторыми позициями американского плана

Читать
закрыть

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика