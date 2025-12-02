Samsung представил первый складывающийся втрое смартфон

Фото: AP Photo/Ahn Young-joon

Южнокорейская транснациональная компания Samsung Electronics представила первый складывающийся втрое телефон Galaxy Z TriFold. Это следует из информации, размещенной на сайте корпорации.

Данная модель смартфона появится в магазинах Южной Кореи 12 декабря.

В раскрытом виде диагональ экрана достигает 10 дюймов, что сравнимо по функциональности с планшетом. Телефон способен работать в режиме мультизадачности. В частности, на каждом из экранов можно открыть отдельное приложение.

Стоимость нового смартфона составляет 3,5 миллиона вон (примерно 2 430 долларов. – Прим. ред.). В скором времени его начнут продавать в Китае, Сингапуре, ОАЭ и США.

Galaxy Z TriFold будет продаваться в черном цвете с 512 гигабайтами памяти. Внутри него встроен аккумулятор емкостью 5 600 миллиампер-час. Этот показатель является самым большим среди складывающихся смартфонов Samsung. Батарея, как и экран, разделена на три части.

Ранее американская корпорация Apple представила iPhone 17. В линейку вошли четыре новых устройства. Базовая модель получила 6,3-дюймовый дисплей с более тонкими рамками и переменной частотой от 1 до 120 герц. Максимальная яркость экрана составила 3 000 нит. В смартфоне есть функция Always-on Display.

Гаджет имеет новый чип Apple A19, который на 20% быстрее чипа iPhone 16 и вдвое быстрее iPhone 13. На задней крышке телефона расположились две камеры: основная и сверхширокоугольная на 48 мегапикселей. За счет повышенного разрешения на основную камеру можно делать снимки с двукратным увеличением.

