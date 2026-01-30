Форма поиска по сайту

30 января, 12:18

Политика

Курдские силы войдут в состав правительственной армии на севере Сирии

Фото: depositphotos/palinchak

Бойцы курдских формирований из коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) войдут в состав правительственных войск в провинциях Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасеке. Об этом командование СДС написало в соцсети X.

"По итогам прошедших 27 января в Дамаске переговоров с сирийскими властями будет сформирована военная дивизия, в состав которой войдут три бригады СДС", – говорится в сообщении.

Также будет создана отдельная курдская бригада. Ее разместят в районе Айн-эль-Араб (Кобани) на восточном берегу реки Евфрат в провинции Алеппо.

Кроме того, в состав сирийских госструктур войдут институты самоуправления курдов. Это будет сделано с гарантией статуса госслужащих для их сотрудников, говорится в заявлении на сайте пресс-службы коалиции.

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа 18 января одобрил соглашение о перемирии с СДС.

Ранее США официально сняли санкции с Ахмеда аш-Шараа. Все ограничительные меры были отменены накануне его визита в Вашингтон для переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.

Кроме того, с аш-Шараа снял санкции Совбез ООН. При этом документ был подготовлен США, за него проголосовали 14 из 15 членов СБ.

