Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 ноября, 23:40

Политика

Совбез ООН снял санкции с главы Сирии аш-Шаара

Фото: ТАСС/AP/Andres Kudacki

Совет Безопасности ООН принял резолюцию о снятии санкций всемирной организации с президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа. Об этом сообщает ТАСС.

Документ был подготовлен США, за него проголосовали 14 из 15 членов Совбеза. Никто не выступил против резолюции, единственной воздержавшейся стороной стал Китай.

Кроме того, аналогичные рестрикции отменили в отношении министра внутренних дел в переходном правительстве Сирии Анаса Хаттаба.

В октябре аш-Шараа посетил Москву и во время встречи с Владимиром Путиным выразил готовность Дамаска перезапустить комплекс отношений с Россией. Временный президент Сирии добавил, что Дамаск опирается на многие достижения, которых позволила добиться Москва.

В Кремле неоднократно отмечали, что российская сторона заинтересована в налаживании отношений с новыми властями Сирии, поэтому поддерживает контакты со всеми "региональными игроками".

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика