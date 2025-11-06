Совбез ООН снял санкции с главы Сирии аш-Шаара

Фото: ТАСС/AP/Andres Kudacki

Совет Безопасности ООН принял резолюцию о снятии санкций всемирной организации с президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа. Об этом сообщает ТАСС.

Документ был подготовлен США, за него проголосовали 14 из 15 членов Совбеза. Никто не выступил против резолюции, единственной воздержавшейся стороной стал Китай.

Кроме того, аналогичные рестрикции отменили в отношении министра внутренних дел в переходном правительстве Сирии Анаса Хаттаба.

В октябре аш-Шараа посетил Москву и во время встречи с Владимиром Путиным выразил готовность Дамаска перезапустить комплекс отношений с Россией. Временный президент Сирии добавил, что Дамаск опирается на многие достижения, которых позволила добиться Москва.

В Кремле неоднократно отмечали, что российская сторона заинтересована в налаживании отношений с новыми властями Сирии, поэтому поддерживает контакты со всеми "региональными игроками".