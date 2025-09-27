Суд Сирии заочно выдал ордер на арест Башара Асада

Фото: TASS/Zuma

Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест экс-президента арабской республики Башара Асада, сообщает агентство SANA со ссылкой на верховного судью.

По его словам, это решение "открывает путь для международного преследования".

Бывшему президенту Сирии предъявлены "обвинения в умышленном убийстве, пытках, приведших к смертях, и лишении свободы". Ордер выдан на основании иска, поданного родственниками жертв событий в Дераа, произошедших в 2011 году.

В то время начались антиправительственные выступления. В ходе подавления восстаний в провинции погибли десятки людей. Позже выступления переросли в вооруженный конфликт, в ходе которого страна стала уязвимой для террористических группировок.

В декабре 2024 года боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск, до этого зайдя в Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс. Тогда Асад покинул свой пост и улетел в Россию, где ему предоставили политическое убежище.

Новым сирийским лидером стал Ахмед аш-Шараа, который обратился к Владимиру Путину и потребовал выдать Асада. Как уточнили журналисты, Дамаск намерен предать суду экс-президента, как только тот вернется на родину.