МИД Сирии решил сменить посла в Москве

Фото: 123RF/kajicom

МИД Сирии принял решение сменить посла страны в Москве, заявил координатор по связям со СМИ в сирийском МИД Абдулла Аль-Хаки. Об этом сообщает РИА Новости.

Аль-Хаки отметил, что имя нового главы сирийского посольства в РФ станет известно позже. По его словам, сейчас на эту должность претендуют несколько кандидатов.

Ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что действующий посол Сирии в Москве Башар аль-Джаафари завершает свою миссию в РФ и назначен на новую должность в администрации в Дамаске. Однако позже в сирийской дипмиссии опровергли данную информацию, заявив, что соцсети посольства Сирии в России были взломаны.

До этого журналисты сообщили, что генеральным секретарем правительства Сирии был назначен Махер аль-Шараа, который является братом нового главы Арабской Республики Ахмеда аш-Шараа. Он прожил более 20 лет в России.

По данным СМИ, Махер аль-Шараа окончил Воронежский государственный медицинский университет имени Н. Н. Бурденко. В 2014–2021 годах он работал гинекологом, а также завотделением в Дорожной клинической больнице.

