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Российская сторона заинтересована в налаживании отношений с новыми властями Сирии, поэтому поддерживает контакты со всеми "региональными игроками". Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он выразил надежду на то, что Сирии удастся сохранить свою территориальную целостность. Обстановку в этой стране также обсудили Владимир Путин и эмир Катара Тамим Аль Тани, уточнил пресс-секретарь президента РФ.

Главы двух государств обменялись мнениями по этому вопросу. Однако Песков не стал озвучивать прогнозы, связанные с тем, как будет развиваться ситуация в Сирии.

Представитель Кремля также указал, что встреча Путина и Аль Тани в Кремле стала важным шагом в развитии отношений двух государств. Он заявил о продолжении работы, отметив, что у РФ и Катара есть много совместных планов по сотрудничеству.

"Значительная часть достигнута уже. Реализуются различные проекты в самых разных отраслях экономики", – отметил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ затронул ситуацию в Газе, обратив внимание на гибель огромного количества мирных граждан, несмотря на усилия Катара по прекращению огня.

Это, как указал представитель Кремля, вызывает глубокую озабоченность у Путина и у всей России. Именно по этой причине он заявил о заинтересованности российской стороны в скорейшем прекращении огня и достижении мира в анклаве.

"Высоко ценим усилия всех стран, которые делают все возможное для того, чтобы мир настал, в том числе, конечно же, усилия Катара, который много, упорно, продуктивно работает в этом направлении", – заключил Песков.

Террористические формирования взяли под контроль Дамаск 8 декабря 2024 года. До этого они зашли в Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс. В связи с этим Башар Асад ушел с должности президента Сирии и улетел в Россию.

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа в своем первом обращении к гражданам пообещал установить контроль над всеми территориями страны. Он также объявил о формировании нового правительства страны, которое возьмется за реконструкцию государства и проведение реформ.

В марте Путин и Аль Тани отметили важность совместной работы над обеспечением единства Сирии, а 17 апреля президент РФ предложил эмиру Катара обсудить возможности оказания помощи сирийскому народу, включая гумпомощь. По словам лидера России, в Сирии все еще много проблем, как политических, так и с точки зрения безопасности и экономики.

