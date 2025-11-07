США сняли санкции с главы Сирии аш-Шараа

Фото: ТАСС/EPA/MOHAMMED BADRA

Соединенные Штаты официально сняли санкционные ограничения с президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американский Минфин.

Санкции сняли с аш-Шараа накануне его визита в Вашингтон для переговоров с лидером США Дональдом Трампом. Также ограничительные меры отменили против главы сирийского МВД Анаса Хаттаба.

Ранее Совет Безопасности ООН также принял резолюцию о снятии санкций всемирной организации с президента Сирии на переходный период и министра внутренних дел Сирии.

Документ был подготовлен США, за него проголосовали 14 из 15 членов Совбеза. Никто не выступил против резолюции, единственной воздержавшейся стороной стал Китай.

В сентябре суд в Сирии заочно выдал ордер на арест экс-президента арабской республики Башара Асада. По словам верховного судьи, это решение "открывает путь для международного преследования".