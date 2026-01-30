Форма поиска по сайту

30 января, 12:18

Политика

Зеленский заявил, что РФ и Украина не договаривались о паузе в ударах по энергетике

Фото: ТАСС/Zuma

Между Россией и Украиной не было прямых переговоров и соглашений о взаимном прекращении ударов по энергообъектам, заявил украинский президент Владимир Зеленский. Фрагмент его выступления опубликовал один из местных телеканалов, передает РИА Новости.

"Мы можем считать это возможностью, а не соглашением. Будет ли это работать, я пока не могу вам сказать", – подчеркнул глава киевского режима.

Зеленский уточнил, что возможная пауза в ударах по энергетике является предложением США, в частности лидера страны Дональда Трампа. Киев готов поддержать эту инициативу, прекратив удары по объектам нефтяной отрасли России, добавил глава Украины.

Ранее Трамп попросил Владимира Путина, чтобы Вооруженные силы РФ на неделю воздержались от определенных ударов по Украине. Американский лидер утверждал, что Путин согласился на это.

Затем стали появляться сообщения о якобы достигнутых с Киевом договоренностях об "энергетическом перемирии". Они подразумевают введение моратория на удары по энергетическим объектам. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать эту информацию.

При этом Зеленский поблагодарил Трампа за продвижение этого предложения и уточнил, что Украина ценит усилия партнеров, направленные на защиту мирных граждан.

Президент США, в свою очередь, указывал, что очень сильно ценит согласие российских властей приостановить удары по Украине. Он добавил, что российская сторона уже временно перестала наносить удары по Киеву и другим украинским городам.

Лавров заявил, что Россия будет смотреть на реальные предложения по Украине

