02 февраля, 08:23

Общество

Россияне будут работать 152 часа в феврале

Фото: depositphotos/Deklofenak

Россияне с 40-часовым недельным графиком будут работать только 152 часа в феврале, рассказала в беседе с РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию одного сервиса Юлия Санина.

В свою очередь, сотрудники с установленной нормой в 36 часов в неделю отработают 136,8 часа, а трудящиеся по 24 часа – 91,2 часа, добавила эксперт.

В конце второго месяца зимы граждан России ожидает четырехдневная рабочая неделя. Согласно производственному календарю, в период с 21 по 23 февраля включительно россияне будут отдыхать в связи с празднованием Дня защитника Отечества, благодаря чему работать они будут с 24-го по 27-е число.

Всего в феврале будет 19 рабочих и 9 выходных дней. Следующие праздники ожидаются к Международному женскому дню, который отмечается 8 марта. Причем он выпадет на воскресенье, поэтому отдых продлится с 7-го по 9-е число включительно.

Короткая рабочая неделя ждет россиян в конце февраля

