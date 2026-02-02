Форма поиска по сайту

02 февраля, 09:59

Город

Жилой квартал появится в Нижегородском районе по проекту КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новый жилой квартал появится в Нижегородском районе в Москве в рамках реализации программы комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Реорганизация затронет участок площадью 22,31 гектара на улице Талалихина, отметил вице-мэр. Всего будет построено 540 тысяч квадратных метров недвижимости. Рядом с новостройками появятся и объекты востребованной инфраструктуры, это даст горожанам свыше 2,8 тысячи новых рабочих мест.

"Инвестиции в проект оцениваются ориентировочно в 184,26 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект может составить более 1,6 миллиарда рублей", – сказал Ефимов.

Площадка находится между улицами Талалихина, Малой Калитниковской, Скотопрогонной и Волгоградским проспектом на территории бывшего Микояновского мясокомбината, который переехал оттуда в 2024 году. Недалеко расположена станция метро "Волгоградский проспект".

По словам главы департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, всего в домах будет примерно 4,3 тысячи квартир, а их общая площадь составит около 294 тысяч квадратных метров. На первых этажах предусмотрены помещения для бизнеса. Во дворах оборудуют спортивные и детские площадки, сделают дороги и внутриквартальные проезды. Также на территории высадят деревья и растения.

Ранее сообщалось, что современный многофункциональный квартал появится по программе КРТ около Нагатинской набережной в районе Нагатино-Садовники в Москве. Квартал разместится на участке площадью 14,6 гектара. В него войдут жилые дома, социальная и деловая инфраструктура, в том числе детсад на 350 воспитанников и школа на тысячу учеников.

