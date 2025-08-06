Аналитик Муртазин назвал главное преимущество восстановленных смартфонов

В России увеличился спрос на восстановленные смартфоны – устройства, которые выставили на продажу после ремонта, выяснили эксперты. Насколько выгодна такая покупка и что нужно учитывать перед ее совершением, расскажет Москва 24.

Бывший в употреблении

Россияне стали чаще приобретать восстановленные смартфоны в первом полугодии 2025 года. По сравнению с аналогичным периодом 2024-го, рост показателей составил 145% в количественном выражении и 122% – в денежном, сообщила "Газета.ру" со ссылкой на пресс-релиз сети магазинов бытовой техники и электроники.

С точки зрения брендов, самыми востребованными среди таких девайсов оказалась продукция компании Apple. В основном продажи пришлись на модели iPhone 11 и 13 с объемом памяти 128 гигабайт. Популярностью также пользовались iPhone 12, iPhone 14 Pro и 14 Pro Max на 256 гигабайт.

При этом больше всего средств потребители потратили на iPhone 14 Pro Max (256 гигабайт), iPhone 13 (128 гигабайт), iPhone 14 Pro (128 и 256 гигабайт), а также iPhone 11 (128 гигабайт).

Привлекательность восстановленных смартфонов – в доступной цене. Торговые сети реализуют устройства дешевле из-за их статуса б/у и предлагают сокращенный срок гарантии, рассказал Москве 24 ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.





Эльдар Муртазин ведущий аналитик Mobile Research Group Например, кто-то пользовался гаджетом в течение некоторого времени и решил поучаствовать в программе трейд-ин. Он приносит старый смартфон в магазин и получает скидку на новый, а затем уже использованный девайс ремонтируется и попадает на витрину. Плюс речь идет об экземплярах, которые вернули из-за технических дефектов: потом их чинят и точно так же перепродают.

По оценке эксперта, ежегодно в России продается около 2 миллионов б/у смартфонов. Однако доля восстановленных среди них невелика – около 300 тысяч единиц, указал Муртазин.

Поломки, перезагрузки, перегревы

Основные риски при покупке восстановленного смартфона связаны с качеством ремонта. Если одни устройства переделывают официально и на заводе-изготовителе, то другие – кустарно, в сервисных центрах. Отличить первый вид от второго можно по маркировке refubrished, которая указывает на оригинального производителя, рассказал Москве 24 техноблогер, автор телеграм-канала Павел Трухачев.

"При покупке смартфона с пометкой refurbished можно быть уверенным, что девайс будет работать как новый. Он был собран с использованием проверенных компонентов и прошел все тесты. При этом на него распространяется полноценная гарантия", – указал эксперт.

Варианты "кустарной" сборки же далеко не всегда производятся с подлинными комплектующими. По словам Трухачева, из-за этого страдает стабильность работы устройства и его долговечность.





Павел Трухачев техноблогер, автор телеграм-канала Например, такие телефоны не полностью влагозащищенные (если такая характеристика установлена заводом), у них непроверенные микросхемы. Поэтому устройства чаще всего ломаются, могут постоянно перезагружаться, греться и давать сбои программного обеспечения. Причина в том, что рука человека не может полностью заменить автоматизированное производство и сборку.

При этом не исключено, что продавец преподнесет восстановленный смартфон под видом нового. Подобная практика является прямым нарушением прав потребителей, уточнила в разговоре с Москвой 24 юрист Алла Георгиева.

"Если товар уже был в употреблении, но об этом нигде не сказано, значит, покупателю предоставили неполную информацию. Тогда он может пойти в магазин с претензией и потребовать возврата всех денег или разницы в стоимости", – пояснила эксперт.

При отказе продавца идти навстречу юрист рекомендовала обращаться в суд. При положительном исходе гражданин получит не только все средства, затраченные на покупку, но и компенсацию морального вреда и расходы на судопроизводство, резюмировала Георгиева.

