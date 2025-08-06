Техноблогер Трухачев: неизвестно, какие комплектующие были использованы в б/у телефоне

Фото: 123RF/halfpoint

При покупке б/у смартфона невозможно узнать, какие комплектующие в нем были использованы и являются ли они оригинальными, рассказал Москве 24 техноблогер, автор телеграм-канала Павел Трухачев.

Эксперт прокомментировал информацию о том, что в России зафиксировали рост продаж восстановленных смартфонов в первом полугодии 2025 года.

Восстановленный смартфон – это устройство, которое после ремонта снова появилось в продаже. Причины восстановления могут быть разными, например, его вернули в магазин из-за технических проблем, использовали по программе трейд-ин или раньше он был демонстрационным образцом.

Объем продаж увеличился на 145% в количественном выражении и на 122% в денежном, об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на пресс-релиз.

Компания, которая принимает смартфоны в трейд-ин и в рамках услуги выкупа для дальнейшего восстановления и подготовки к продаже, указала на то, что наибольшим спросом пользуются телефоны Apple.

В лидеры выбился iPhone 11 в версии на 128 ГБ, а также iPhone 13 в аналогичной модификации и iPhone 12 на 256 ГБ. Замыкают "топ-5" iPhone 14 Pro и 14 Pro Max на 256 ГБ.

Популярность таких устройств объясняется тем, что они позволяют купить актуальные и флагманские модели по сниженной цене. Устройства при этом проходят обязательную проверку и сертификацию.

Трухачев отметил, что существует два вида восстановленных смартфонов: с завода-изготовителя, которые маркируются как refurbished, и б/у смартфоны.

При покупке refurbished можно быть уверенным в том, что устройство будет работать как новое, так как в нем используются проверенные компоненты. Кроме того, такие телефоны собраны автоматическим способом, и на них распространяется гарантия.

Однако в случае б/у варианта неизвестно, являются ли комплектующие оригинальными, что негативно сказывается на стабильности и долговечности техники. К тому же, такие телефоны не полностью влагозащищены, а микросхемы не проверены надлежащим образом.

"Поэтому такие телефоны чаще всего ломаются, могут постоянно перезагружаться, греться и давать сбои программного обеспечения. Причина в том, что рука человека не может полностью заменить автоматизированное производство и сборку", – заключил Трухачев.

