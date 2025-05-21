Эксперт Курочкин: перед продажей смартфона важно стереть с него личные данные

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Очистка памяти и удаление съемной флешки перед продажей или ремонтом смартфона помогут предотвратить кражу личных данных. Об этом Москве 24 рассказал эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

Он отметил, что перед продажей телефона важно удалить с устройства все персональные данные.





Алексей Курочкин эксперт по кибербезопасности Однако новый владелец может попытаться восстановить что-то из памяти гаджета. Поэтому стоит почистить его с помощью специальной программы, которая удалит всю информацию.

Также новый владелец может попытаться восстановить данные со съемной флешки. Поэтому ее лучше вытащить или отформатировать, посоветовал эксперт.

Если же смартфон сломался и его нужно нести в ремонт, удалить оттуда данные порой нельзя.

"В этой ситуации единственный возможный способ обезопасить их – поменять пароли во всех важных аккаунтах с другого устройства. Если же поломка несущественная, например, нужно заменить динамик, ремонт обычно занимает немного времени. Просто стоит договориться, чтобы мастер сделал работу при владельце", – отметил Курочкин.

Ранее техноблогер Павел Трухачев посоветовал никогда не оставлять смартфон под прямыми солнечными лучами и не класть его на горячую батарею, иначе он может перегреться. А это способно привести к его выключению, вздутию аккумулятора и даже поломке.

