Техноэксперт Трухачев дал советы, как продлить жизнь аккумулятору в смартфоне

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Использование оригинальных зарядных устройств и включение функции "оптимизированная зарядка" помогут продлить срок службы аккумулятора смартфона. Об этом Москве 24 рассказал техноблогер Павел Трухачев.

Он отметил, что телефон никогда нельзя оставлять под прямыми солнечными лучами и класть на горячую батарею, иначе он может перегреться. А это способно привести к его выключению, вздутию аккумулятора и даже поломке.

Кроме того, эксперт посоветовал использовать для зарядки смартфона только оригинальные кабели и блоки питания. Или хотя бы те, что прошли сертификацию данным брендом.



Павел Трухачев техноблогер Пропускная способность электротока у "неродных" зарядных устройств может быть выше или ниже, чем надо. Из-за этого аккумулятор не будет заряжаться полноценно, а телефон начнет перегреваться, выходить из строя и может даже взорваться, что приведет к пожароопасной ситуации.

"Также не рекомендую смотреть фильмы и играть на телефоне, когда он на зарядке. Гаджет в этом случае всегда перегревается, а зарядка приостанавливается. Все это негативно влияет на аккумулятор – он может даже вздуться и повредить корпус устройства", – отметил Трухачев.

При этом положительно на батарею будет влиять функция "оптимизированная зарядка" в настройках устройства. Она всегда благоприятно влияет на емкость аккумулятора.

"В этом случае, если оставить смартфон заряжаться на ночь, устройство остановит зарядку, достигнув 80%, и доведет ее до 100% уже утром. При этом она не даст запуститься дополнительному циклу зарядки, что поможет сохранить свойства аккумулятора на более долгий срок", – пояснил эксперт.

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