Эксперт рассказал об идеальной защите смартфона от прослушки

Современные телефоны постоянно собирают данные о своих хозяевах, в том числе их разговоры. Эксперты предупреждают, что прослушка чаще всего происходит через шпионские приложения с доступом к микрофону. Разбираемся, как обезопасить себя от вторжения в частную жизнь через смартфон.



Мобильный шпион

В современном мире смартфоны ведут постоянную слежку за своими хозяевами. Полученные данные они передают разработчикам гаджетов, операционных систем либо приложений, рассказал специалист Group-IB по цифровой криминалистике Игорь Михайлов. Например, шпионить за человеком могут даже при помощи, казалось бы, безобидных программ, благодаря которым он проверяет загруженность на дорогах.

"Данные геопозиции смартфонов автоматически передаются на серверы компаний –разработчиков операционных систем, а потом продаются владельцам соответствующих сервисов", – объяснил Михайлов.

Причем собирать могут не только данные о местоположении владельца смартфона, но даже фиксировать его разговоры.





Игорь Михайлов специалист Group-IB по цифровой криминалистике Возможность прослушивания окружающего пространства – это функционал, который встречается во вредоносных программах.

Эксперт отметил, что аферистов интересуют практически любые беседы. Подслушанную информацию они могут использовать для своих мошеннических схем.

Однако прослушка не всегда может быть связана с мошенниками. В СМИ и соцсетях владельцы смартфонов довольно часто жалуются на то, что телефоны сперва подслушивают их разговоры, а после начинают предлагать рекламу, которую люди никогда не искали в Сети.



Рекомендации по защите от прослушки

Наибольший риск для пользователей телефонов с точки зрения прослушки представляет "зараженное" программное обеспечение, рассказал Москве 24 эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.





Александр Дворянский эксперт по кибербезопасности Угрозу прослушки представляют скачанные с нелегитимных ресурсов непроверенные программы, которые могут получать доступ в том числе и к микрофону. Риск несанкционированных прослушек можно минимизировать, соблюдая ряд простых правил цифровой гигиены.

Эксперт рекомендовал не скачивать приложения из неофициальных источников. Кроме того, отключить уже имеющимся доступ к микрофону и камере. В первую очередь речь идет о приложениях игровых и для социальных сетей, уточнил IT-специалист. Он также напомнил, что видеоизображение для злоумышленников может представлять не меньший интерес, чем разговоры.

Кроме того, Дворянский предложил установить антивирусное программное обеспечение, чтобы минимизировать влияние на телефон через "шпионские" приложения. При этом эксперт советует пользоваться именно платными антивирусами с расширенным функционалом. Он уточнил, что годовая подписка стоит гораздо дешевле, чем утерянная или скомпрометированная персональная информация.

Способы защиты от прослушки вроде заклеивания микрофона на телефоне Дворянский считает неэффективным, в отличие от специального механизма шторок, который закрывает камеру на ноутбуке. "В случае с камерой ноутбука механизм шторок оправдан. Вы действительно можете забыть выключить камеру или случайно включить ее в неподходящий момент. Заклеивать микрофон на телефоне абсолютно бесполезно, потому что звук в любом случае продолжит записываться и передаваться на сторонние ресурсы", – предупредил специалист.

В качестве еще одной защитной меры от прослушки эксперт привел специализированные защитные боксы для телефонов.





Александр Дворянский эксперт по кибербезопасности Специальные боксы используют, как правило, для защиты особо приватных разговоров, например на важных совещаниях. В эти коробочки складываются телефоны. В результате у них обрубаются все каналы связи – мобильная связь, Wi-Fi, Bluetooth. Коробка блокирует любой сигнал.

Дворянский отметил, что такие боксы легко можно купить в Сети. В качестве основного их минуса эксперт назвал временную невозможность связи с владельцем блокируемого телефона. "Когда телефон в боксе, по сути, его нет. Если на него позвонить, он недоступен. На него не пройдет СМС", – уточнил специалист.

По его словам, в плане прослушки владельцы iPhone могут чувствовать себя спокойнее по сравнению с пользователями Android-телефонов. Дело в том, что последних в мире статистически больше. В результате злоумышленники концентрируют свои усилия на шпионском программном обеспечении именно для Android-устройств, заключил Дворянский.

