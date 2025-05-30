Техноэксперт Трухачев: оставленный на солнце телефон может взорваться

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Использование гаджетов у воды и оставление их на передней панели автомобиля может привести к перегреву и поломке устройств летом. Об этом Москве 24 рассказал техноблогер, автор телеграм-канала Павел Трухачев.

По его словам, любую технику нельзя оставлять под прямыми лучами солнца.

"Это может привести к перегреву гаджета, выходу его из строя и даже взрыву аккумулятора, что приведет к пожароопасной ситуации и травмам у пользователя. Поэтому, например, опасно оставлять смартфоны на панели приборов автомобиля летом", – пояснил эксперт.





Павел Трухачев техноблогер Также не стоит использовать гаджеты на открытом солнце возле воды: скажем, плавать на матрасе и читать книгу в телефоне. Вода отражает солнечные лучи, из-за чего повышается риск перегрева дисплейного модуля. От этого он, например, может отклеиться от подкладки.

Также важно помнить, что если на улице жара выше 30 градусов, а телефон начал греться, то игры и просмотр фильмов на телефоне усугубят проблему из-за активной работы аккумулятора. Это также грозит поломкой дисплейного модуля и потерей емкость батареи, отметил Трухачев.

Ранее эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин рассказал, как не допустить утечку данных при продаже и ремонте смартфона. В частности, он предупредил, что новый владелец может попытаться восстановить информацию со съемной флешки. Поэтому ее лучше вытащить или отформатировать.

