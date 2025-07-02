DigiTimes: Apple начала создавать прототипы складного iPhone

Фото: 9to5mac.com

Американская компания Apple приступила к созданию прототипов первой складной модели iPhone, сообщает DigiTimes со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что в июне компания перешла к этапу P1, который представляет собой начальную стадию разработки прототипа и переход к тестированию устройства. Работа на этом этапе будет продолжаться до конца 2025 года. Затем Apple приступит к фазам P2 и P3, каждая из которых займет примерно два месяца.

Тем временем производственные партнеры компании займутся ограниченными тестовыми сборками. Основную работу над складным смартфоном возьмут на себя Foxconn и Pegatron. Их сотрудникам предстоит проверять стабильность сборки и качество продукции.

Процесс создания складного гаджета пока соответствует стандартному циклу Apple, отмечается в материале. После этапов P1–P3 проект перейдет на фазу инженерного тестирования (EVT), утверждения дизайна (DVT), а затем компания приступит к массовому производству (MP).

Первый складной телефон компании могут представить осенью следующего года, как и iPhone 18-го поколения.

Вместе с тем источник заявил, что Apple заморозила проект складного iPad. Причиной такого решения стали технические сложности, высокая себестоимость гибких дисплеев и ограниченный спрос на устройства с большим экраном.

Ранее китайская корпорация Xiaomi представила смарт-очки AI Glasses со встроенными искусственным интеллектом, голосовым управлением и камерой. Устройство работает под управлением фирменной операционной системы Vela и оснащено процессором Qualcomm Snapdragon AR1.

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