LG прекратила поддержку своих смартфонов

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Корпорация LG полностью остановила поддержку своих смартфонов. Об этом сообщает издание SamMobile.

О завершении поддержки мобильных телефонов от LG стало известно еще в конце апреля, но окончательное прекращение произошло в понедельник, 30 июня. С этого дня компания больше не выпускает обновления и патчи для гаджетов. Также сервисные центры LG перестанут принимать устройства для ремонта и обслуживания.



Журналисты напомнили, что еще в начале 2000-х годов корпорация входила в топ популярнейших производителей телефонов. Долгие годы LG была крупнейшей после Samsung компанией по производству смартфонов в Южной Корее.



Корпорация впервые объявила о своем уходе с рынка смартфонов в 2021 году. Эксперты отмечали, что мобильные телефоны от LG после прекращения поддержки станут более уязвимыми перед атаками хакеров.

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