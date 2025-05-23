Bloomberg: Apple выпустит смарт-очки к концу 2026 года

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Американская компания Apple представит собственные смарт-очки к концу 2026 года. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Bloomberg.

По данным СМИ, устройство получит камеры, микрофоны и встроенный искусственный интеллект, аналогично решениям от Meta (компания признана в РФ экстремистской и запрещена) и Google. Гаджет позволит снимать фото и видео, работать в качестве переводчика и навигатора, воспроизводить музыку, отвечать на звонки, а также анализировать окружающую среду.

Однако в умных очках не будет технологии дополненной реальности – вместо этого управление будет осуществляться с помощью улучшенного голосового помощника Siri, утверждают журналисты. Ожидается, что к концу 2025 года будут изготовлены крупные партии прототипов для масштабного тестирования перед серийным производством и официальной презентацией.

Один из сотрудников Apple рассказал, что очки компании "похожи на Meta Ray-Ban, но сделаны лучше". В отличие от моделей конкурентов, которые используют языковые модели Meta Llama и Google Gemini, Apple планирует применить собственный ИИ.

Ранее сообщалось, что в новый iPhone могут внедрить инновационный аккумулятор и экран без вырезов. Как уточнили журналисты, новинка выйдет к 2027 году, к 20-летию смартфонов Apple.

Фронтальная камера и сенсоры Face ID будут интегрированы под экран, что обеспечит безрамочный дизайн. При этом новый аккумулятор создадут на базе чистого кремния, что позволит увеличить емкость батареи в тех же размерах.