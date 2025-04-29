MacRumors: iPhone 17 Pro не получит устойчивое к царапинам антибликовое покрытие

Фото: macrumors.com

Американская компания Apple отказалась от разработки улучшенного покрытия для защиты от царапин и бликов для iPhone 17 Pro, передает портал MacRumors, ссылаясь на источник.

Причиной остановки проекта, по словам инсайдера, стали проблемы, с которыми столкнулась фирма при увеличении производства дисплеев с новым защитным слоем. Планировалось, что новое покрытие в том числе будет более устойчивым к царапинам, чем текущий Ceramic Shield.

В материале СМИ также говорится, что в настоящее время смартфоны Apple имеют специальное олеофобное покрытие, которое препятствует появлению отпечатков пальцев на экране. Однако технология антибликовой защиты в iPhone пока не реализована.

Например, в некоторых моделях Mac и iPad Pro есть дисплеи с нанотекстурным покрытием, которое снижает блики и отражения. При этом пока неизвестно, прекращена ли разработка этой технологии для iPhone навсегда или она будет возобновлена в будущем.

Вместе с тем в статье указывается, что антибликовое покрытие с прошлого года начала добавлять компания Samsung в свои флагманские Ultra-смартфоны. Это позволяет избежать появления бликов от солнца и других источников света, делая использование смартфонов более удобным.

В настоящий момент Apple готовится к выпуску iPhone 17e, который станет представителем среднего ценового сегмента. Новая модель смартфона может выйти в мае 2026 года, однако точная дата релиза устройства не подтверждена.

iPhone 17e может составить конкуренцию другим устройствам из своего сегмента, например смартфонам Xiaomi, Redmi и Vivo.