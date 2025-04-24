Новый iPhone 16e подешевел в России на 35%

Фото: ТАСС/Zuma

Цена на новый iPhone 16e упала в России на 35%, достигнув 50 тысяч рублей на отечественных маркетплейсах, передает портал Hi-Tech Mail.

Данная модель стала первым смартфоном корпорации Apple в бюджетной линейке "e", заменив серию SE. При старте ее продаж в конце февраля 2025 года в России стоимость начиналась от 77,9 тысячи рублей, однако к концу марта снизилась до 60 тысяч. В некоторых магазинах цена стартует от 48 тысяч.

Тем не менее издание акцентирует внимание, что самые доступные модели ориентированы на американский рынок и не поддерживают физические SIM-карты, предлагая установку eSIM.

iPhone 16e имеет 6,1-дюймовый OLED-дисплей с частотой 60 герц, на обратной стороне располагается 48-мегапиксельная камера, а также есть вспышка. Кроме того, гаджет получил 8 гигабайтов оперативной памяти для поддержки ИИ-системы Apple Intelligence.

В настоящий момент Apple готовится к выпуску iPhone 17e, который станет представителем среднего ценового сегмента и появится в продаже в мае 2026 года. Модель может составить конкуренцию другим устройствам из своего сегмента, например смартфонам Xiaomi, Redmi и Vivo.